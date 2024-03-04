أستاذ أمراض القلب توضح حقيقة تأثير الموز على ضغط الدم

كشفت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب بجامعة قناة السويس، تفاصيل الدراسة التي توضح أن تناول الموز أكثر فاعلية في خفض ضغط الدم من تقليل الملح.

وقالت خلال لقاء عبر القناة الاولى، إن الموز به كمية من البوتاسيوم وكمية كبيرة من المغناسيوم ومن المعروف أن البوتاسيوم يقلل من ضغط الدم وهو وارد علميًا ولابد من الحذر للأشخاص الذين يعانوا من مشكلات حادة في الكلى من تناول البوتاسيوم بكثرة، موضحة: "ثمرتين موز في اليوم مقبولة جدًا.

واوضحت، أن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب كانت وضعت مواصفات للشخص السليم وكان من ضمنها تناول عدم التدخين أو مشي 3 كيلو يوميًا أو 30 دقيقة لمدة 4 أيام في الأسبوع وتناول 5 قطع فاكهة أو سلطة يوميًا ومن المهم أن تكون من أنواع مختلفة، وأن يكون ضغط الدم والدهون منضبطين 140 يوميًا.

وأضافت أن الجمعية الأوروبية كانت وضعت هذه المعادلة للوقاية من أمراض القلب، موضحة أن الفاكهة والسلطة هم مضادات للأكسدة ويساعدوا على تكوين نمط حياة صحي، حيث يشمل هذا النمط على عدم استخدام واستعمال الملح في الطعام.

وأكدت، أن استخدام المصريين للملح في الطعام هو ضعف الاستخدام العالمي، موضحة أن الإحساس بالملح الموضوع في الطعام لا يتخطى 10 % ولكن الأخطر من ذلك الأملاح الموجودة في الوجبات الجاهزة والمطاعم، ولذلك هناك تحذيرات من استخدام الأملاح في الطعام.