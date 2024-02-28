الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

من بينها الموز والرمان.. العصائر الطبيعية لتعزيز مستويات الهيموجلوبين

عصائر
عصائر

 عصائر الفاكهة والخضروات المليئة بالمغذيات غنية بالحديد والمواد المغذية الأساسية الأخرى لصحة الدم المثلى، والبدل الغذائي الموصى به (RDA) للبالغين من عمر 19 إلى 50 عامًا هو 8 ملجم يوميًا للرجال، و18 ملجم للنساء.

خيارات لذيذة يمكن أن تساعد في رفع مستويات الهيموجلوبين لديك بشكل فعال

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عصير الرمان

 يبرز عصير الرمان كمنافس رئيسي لزيادة عدد الدم، غني بالحديد والفيتامينات A وC وE، مما يوفر جرعة قوية من العناصر الغذائية الأساسية لإنتاج الهيموجلوبين، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الرمان على حمض الأسكوربيك، الذي يساعد على امتصاص الحديد، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتعزيز صحة الدم، للحصول على أقصى قدر من الفوائد، اختر عصير الرمان محلي الصنع بدلًا من الأصناف المصنعة.

عصير موز 

بالإضافة إلى كونه وجبة خفيفة محببة، فإن الموز له تأثير كبير عندما يتعلق الأمر بمحتوى الحديد، هذه الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم لا تحفز إنتاج الهيموجلوبين فحسب، بل توفر أيضًا حمض الفوليك، وهو فيتامين ب المركب الحيوي الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء، إن إدراج الموز في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساهم بشكل كبير في الحفاظ على مستويات الهيموجلوبين المثالية، عصير التفاح تفاحة في اليوم لا تبعدك عن الطبيب فحسب، بل تدعم أيضًا صحة الدم. 

عصير التفاح 

غني بالحديد والمواد المغذية الأساسية الأخرى، ويوفر دفعة طبيعية لمستويات الهيموجلوبين لديك، لا تتخلص من القشرة، لأنها تحتوي على عناصر غذائية قيمة تعزز الفوائد الصحية للفاكهة، أضف التفاح إلى نظام العصير الخاص بك لجني فوائد بناء الدم.

عصير نعناع 

في حين أنها تستخدم عادة لإضافة النضارة إلى الأطباق، إلا أن أوراق النعناع تتميز أيضًا بمحتوى حديد مثير للإعجاب. مع 15.6 ملغ من الحديد لكل 100 جرام، يمكن أن تلعب أوراق النعناع دورًا مهمًا في تجديد مستويات الهيموجلوبين لديك، فكر في إضافة عصير النعناع إلى روتينك اليومي للحصول على مشروب منعش وغني بالحديد يدعم صحة الدم.

 عصير الشمندر

وأخيرًا، يقدم عصير الشمندر عددًا لا يحصى من الفوائد الصحية، بما في ذلك زيادة كبيرة في مستويات الهيموجلوبين لديك، عصير الشمندر غني بالحديد والفولات ومضادات الأكسدة، ويدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة الدم بشكل عام. 

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