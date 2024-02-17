تعرف على أبرز أعراض الأنيميا.. وطرق العلاج في المنزل

لا يعلم الكثير منا أبرز الأعراض الشائعة التي تظهر على الجسم والتي تنذر بالإصابة بالأنيميا.



ونسلط الضوء على بعض الأعراض الخاصة التي تشير إلى إصابة الشخص بالأنيميا، وذلك بحسب ما ذكر في موقع "هيلث" الصحي.

1- الشعور بالهمدان والتعب طول الوقت والإحساس بالخمول.

2-التعب وعدم التركيز خلال النهار.

3- الشعور بالصداع

4- التأثير على النمو.

5- نقص المناعة، وبالتالى التعرض للعدوى الفيروسية.





وهناك مجموعة من النصائح التي تساعد فى علاج مشكلة نقص الحديد، بدون دواء:

اتباع نظام غذائي مثل تناول الأطعمة التي تحتوي على الحديد مثل الكبدة، الكلاوي، اللحوم الحمراء، البيض

وشرب الليمون والكمون لأن بهم نسبة عالية من الحديد.

ومن ضمن الخضروات التي بها نسبة حديد: الوريقات الخضراء، الملوخية، أعلى في السبانخ وامتصاصها أسهل جنب السبانخ

- الفواكه: العنب الأحمر، الرمان، كرز، فراولة، تفاح

العسل الأسود ممتاز + vit c من ليمون أو برتقال

تناول البنجر لأنه يساعد فى

تنشيط الكبد

نص كوب من عصير البنجر يوميا، والذي يجدد خلايا الكبد

يحتو يعلى vit c عالي ومضادات أكسدة عالية جدا

وصفة صحية يمكنك من خلالها رفع نسبة الحديد فى الجسم:

الوصفة: مكرونة بصوص البنجر:

المكونات:

مكرونة مسلوقة

بنجر مسلوق

معلقة صلصة

بصل

٤ فصوص ثوم

٣ معالق زيت زيتون

بقدونس

ماء

ملح

فلفل اسود

الطريقة:

اسلقي البنجر، وفى طاسة على النار شوحي البصل مع البنجر زيت الزيتون.

فى الخلاط اضربي البنجر مع البصل وزيت الزيتون وقليل من الماء

وفى طاسة ضعي زيت زيتون، ثم اضيفي الخليط من الخلاط وتركه لمدة ١٠ دقايق، وإضافة عصير الليمون، والملح والفلفل الأسود.