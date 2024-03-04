فلسطين: رصدنا مليون إصابة بالأمراض المعدية ولا تتوفر الإمكانات الطبية اللازمة لها

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال قتلت 364 كادرًا صحيًا واعتقلت 269 آخرين، على رأسهم مديرو مستشفيات في خان يونس وشمال غزة، فضلًا عن تدمير 155 مؤسسة صحية، وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة.

وأضافت الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال استهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة، ودمرت البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة، مؤكدة أن الوضع الصحي كارثي للغاية ويزداد سوءًا وانهيارًا نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة.

وكشفت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال تعمد إحداث كارثتين إنسانية وصحية، مما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، وأنه تم رصد نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية ولا تتوفر الإمكانات الطبية اللازمة لها، مؤكدة أن سكان شمال غزة يصارعون الموت نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية، لعدم توفر الطعام وشح مياه الشرب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 30534 شهيدًا، و71920 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأوضحت أن آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية، 13 مجزرة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 124 مواطنًا، وإصابة 210 آخرين.