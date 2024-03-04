الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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فلسطين: إسرائيل تتعمد اختلاق فوضى عارمة فى غزة لتكريس احتلاله

غزة
غزة

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل تتعمد اختلاق فوضى عارمة في قطاع غزة لتكريس احتلاله وفرض ترتيباتها على المجتمع الدولي، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن البلاد تدين بشدة تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير بشأن تعيين آلاف عناصر الشرطة في قطاع غزة، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من أركان حربه بشأن اختلاق إدارة على مقاسات الاحتلال في القطاع، والتي لها معنى وجوهر واحد يتلخص في تكريس الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بحجج وذرائع واهية، وفي أحسن الأحوال تجميله لنسخ طبيعة الأوضاع في الضفة بما فيها من اقتحامات واجتياحات واعتقالات وعربدات على قطاع غزة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية، وفي سعيها لتحقيق هذا الهدف، تتعمد خلق حالة من الفوضى العارمة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، لضرب ما تبقى من النسيج الاجتماعي الفلسطيني وخلق حالة اشتباك داخلية، في محاولة منها لفرض أجندتها المعلنة وغير المعلنة وترتيباتها على الدول الكبرى والمجتمع الدولي، بحيث تحافظ على القطيعة والانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكريس ضرب الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية ووحدة أُطرها القيادية الشرعية.

إسرائيل غزة قطاع غزة الخارجية الفلسطينية

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