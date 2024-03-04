الإسعاف الإسرائيلى: 3 مصابين بصاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو مرجليوت

أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة ثلاثة أشخاص جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان نحو مرجليوت، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أكد رئيس "التيار الوطني الحر" اللبناني، النائب جبران باسيل: إن إسرائيل لم تستطع أن تهزم لبنان، ولن تستطيع، وكل ما تحاول القيام به من تهديد لا يخيفنا.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أمس الأحد، عن "باسيل" قوله، في كلمة ألقاها خلال العشاء السنوي للمكتب التربوي في التيار، إن ما ينهي لبنان هو الخطر الداخلي الناجم عن المس بالأسس وبالميثاق القائم على الشراكة بين المسيحيين والمسلمين، وعندما ينتفي دور أو وجود أي مكون من المكونات ينتفي دور ووجود لبنان.

وأضاف: "إن وجود لبنان مهدد اليوم لأن الشراكة مهددة، ومن دون شراكة لا وجود للوحدة الوطنية، ومن دون الوحدة الوطنية لا وجود للوطن"، داعيًا إلى عدم أخذ الحرب كذريعة للمسّ بالداخل اللبناني.