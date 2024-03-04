وسائل إعلام لبنانية: جيش الاحتلال يطلق قذائف فوسفورية على بلدتى جنوبى لبنان

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدة الناقورة جنوبي لبنان.

وأضافت وسائل إعلام لبنانية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق قذائف فوسفورية على بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان.



وكان نفذ الطيران الإسرائيلي، اليوم السبت، هجومًا بمسيرة استهدفت سيارة على طريق عام الناقورة جنوبى لبنان، وفق موقع "لبنان 24".

وتشير معلومات أولية- وفق الموقع اللبنانى- إلى سقوط 3 قتلى نتيجة الهجوم الذي وقع بمنطقة الحمراء في الناقورة، ونفذ بـ3 صواريخ أطلقتها المسيرة.

فيما أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى مقتل مسئول في حزب الله اللبناني في الحادث، بينما أفاد مصدر أمني لبنانى بأن شخصية فلسطينية هي المستهدفة في غارة الناقورة.

وأظهرت صور الهجوم السيارة المستهدفة، وقد اشتعلت بها النيران وتفحمت.