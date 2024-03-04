وسائل إعلام إسرائيلية: مظاهرات لأهالى المحتجزين الإسرائيليين داخل الكنيست

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، أنباء عن وجود مظاهرات لأهالي المحتجزين الإسرائيليين داخل الكنيست للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم.

وفي سياق آخر، طالبت الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة بتفعيل القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين والمؤسسات والطواقم الصحية.

وأضافت الصحة الفلسطينية في بيان، أن سكان شمال غزة يصارعون الموت؛ نتيجة المجاعة التي فاقت أي مستويات عالمية لعدم توفر الطعام وشح مياه الشرب، وتم رصد نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية ولا تتوافر الإمكانات الطبية اللازمة لها.

وأشارت إلى أن الاحتلال تعمد إحداث كارثتين إنسانية وصحية؛ مما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، مضيفة أن الوضع الصحي كارثي للغاية ويزداد سوءًا وانهيارًا نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية اللازمة.

وأكدت أن قوات الاحتلال استهدفت 126 سيارة إسعاف لإخراجها عن الخدمة ودمرت البنى التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال غزة، كما دمرت 155 مؤسسة صحية وأخرجت 32 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة.