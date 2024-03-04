شهباز شريف يؤدى اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة الباكستانية

أدى شهباز شريف، اليمين الدستورية، رئيسًا للحكومة الباكستانية، منذ قليل، حسبما ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وكان انتخب البرلمان الباكستاني، الأحد، شهباز شريف رئيسًا للوزراء في البلاد لولاية ثانية، بعد مرور ثلاثة أسابيع على الانتخابات العامة غير الحاسمة، التي سببت تأخيرًا في تشكيل حكومة ائتلافية.

وصوّت الباكستانيون في الثامن من فبراير، في انتخابات شهدت حجب الإنترنت عن الهواتف المحمولة إلى جانب اعتقالات وأعمال عنف قبل التصويت، كما أدى تأخر إعلان النتائج بشكل غير عادي إلى إثارة اتهامات بالتزوير، بحسب قناة "جيو" التليفزيونية الباكستانية.

وبذلك عاد "شريف" إلى المنصب الذي كان يشغله حتى أغسطس عندما تم حل البرلمان قبل الانتخابات، وتولت حكومة تصريف أعمال المسئولية.

وجرى التصويت في البرلمان، الذي عقد جلسته الأولى يوم الخميس الماضي، وسط إجراءات أمنية مشددة في ظل احتجاج مرشحين مدعومين من رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان على نتيجة الانتخابات، مع المطالبة بإطلاق سراحه.