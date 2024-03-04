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"تنمية الثروة الحيوانية": المشروع القومى للبتلو بدأ 2017 وتمويله بلغ 8 مليارات جنيه

الثروة الحيوانية
الثروة الحيوانية

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن المشروع القومي للبتلو بدأ في منتصف عام 2017 بمبلغ مخصص للتمويل قيمته 100 مليون جنيه وقتها.

 34 ألفًا و500 مستفيد من المشروع القومى للبتلو

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، إلى أن ما جرى تمويله في المشروع حتى الآن يقدر بأكثر من 8 مليارات و572 مليون جنيه، موضحًا أن عدد الشباب المستفيدين من المشروع القومي للبتلو أكثر من 34 ألفًا و500 مستفيد، من بينهم شباب الخريجين وصغار المربين، حيث قاموا بتربية وتسمين ما يزيد على 505 آلاف رأس ماشية.

وتابع: إن المشروع القومي للبتلو استهدف منع ذبح العجول في أوزان صغيرة تقل عن 100 كجم، فأصبحت نسبة اللحوم أعلى، وبدأنا بالبقر والجاموس في منتصف عام 2017، وفي عام 2020، تم إضافة العجول المستوردة عالية الإنتاجية، وهو ما يمثل قيمة مضافة كبيرة، لأن معدلات الزيادة الوزنية الخاصة بها تعادل ضعف معدلات الزيادة الوزنية لحيواناتنا المحلية.

الثروة الحيوانيه والداجنه الزراعة وزارة الزراعة للبتلو

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