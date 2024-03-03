أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان بالإسكندرية
أطلقت مديرية التموين والتجارة الداخلية فعاليات معارض أهلا رمضان بعدد 15 فرعا بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، لتقدم عروضًا خاصة لمنتجات شهر رمضان متمثلة فى اللحوم والدواجن والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والبلح والزبيب والدقيق والفول وقمر الدين وجوز الهند والشاى والجبن والصلصة والخل والملح.
وتستعرض الدستور اسعار اللحوم المدعمة في معرض اهلا رمضان بالاسكندرية
سعر الكيلو الواحد للحوم البرازيلي القطع 280 جنيها
سعر الكيلو الواحد للحلوم البرازيلي المكعبات 250 جنيها
سعر الكيلو للحوم المفروم 170 جنيها
سعر الكيلو الواحد للسجق 170 جنيها
سعر الكيلو الواحد للكبده 130 جنيها
سعر الكيلو الواحد للبرجر 150 جنيها
سعر الكيلو الواحد للكفته 160 جنيها
سعر الكيلو الواحد للكلاوي 120 جنيها
سعر 2 فرخة وزن 1900 جرام 200 جنيها
سعر الوراك 900 جرام 85 جنيها
سعر الدبوس 900 جرام 110 جنيها
سعر الكيلو الواحد للفراخ وزن 110 جنيها.