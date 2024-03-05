الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة شرقى نابلس بالضفة الغربية

أفادت فضائية ا"لقاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل اليوم الثلاثاء، نقلًا عن إعلام فلسطيني، بأن قوات خاصة إسرائيليلة اقتحمت مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام إلى سقوط جرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية لدى محاولة أعداد من الفلسطينيين الوصول إلى شاحنة المساعدات وسط مدينة غزة.

وقال المركز إن الاحتلال أطلق الرصاص على مدنيين فلسطينيين لدى سعيهم للحصول على مساعدات في غزة، معتبرًا ذلك "إمعانًا في تعزيز المجاعة وتكريس الحصار".

وطالب المركز الفلسطيني للإعلام بوقف "حرب الإبادة الجماعية وإدخال 1000 شاحنة مساعدات لا سيما لشمال القطاع"، وحمّل الإدارة الأمريكية والاحتلال والمجتمع الدولي "مسؤولية تأزيم الوضع الإنساني بغزة".

أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن أن عدد الشهداء من الأطفال ارتفع إلى 13430، والنساء إلى 8900 منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.