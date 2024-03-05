الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى مكثف على المناطق الشمالية لقطاع غزة

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

تعرضت المناطق الشمالية لقطاع غزة لقصف مكثف من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، وحتى الآن دون توقف، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الاخبارية، في نبأ عاجل لها.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات فجر اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طيران الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت مصادر طبية في القطاع، استشهاد سبعة مواطنين على الأقل وإصابة العشرات، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدف الطيران الحربي منزلًا شمال بيت لاهيا ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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