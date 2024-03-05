القاهرة الإخبارية: وصول 25 شهيدًا لمستشفى غزة الأوروبى بخان يونس

كشفت ولاء السلامين، مراسلة فضائية القاهرة الإخبارية، عن وصول 25 شهيدًا إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس منذ أمس.

ونوهت مراسلة القناة، خلال رسالتها على الهواء مباشرة، اليوم الثلاثاء، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنسحب من مخيم بلاطة بالضفة الغربية بعد اعتقالها شابًا فلسطينيًا.

وفي سياق متصل، قال فيليب لازاريني، المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إنه لا مكان آمنًا لسكان قطاع غزة، ويبدو أن الأسوأ لم يأت بعد، وأمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل يشمل توفير المساعدات الأساسية لسكان قطاع غزة.

كما حذّر المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوًا، من أنه: من دون تمويل إضافي سنكون في وضع مجهول له تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.