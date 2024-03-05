طيران الاحتلال يشن غارة على غرب مخيم النصيرات وسط غزة

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

في سياق متصل، قالت دائرة الإعلام في حكومة قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي دمر بالكامل أو ألحق أضرارًا بأكثر من 500 مسجد في قطاع غزة منذ بدء عمليته العسكرية.

ويشير تقرير دائرة الإعلام الفلسطينية إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر 217 مسجدًا بشكل كامل و284 جزئيًا، إضافة إلى ذلك، تعرضت ثلاث كنائس في قطاع غزة لإطلاق نار ودمرت، وخلال 150 يومًا من الحرب، دمّر الجيش الإسرائيلي 163 مبنى حكوميا في القطاع الفلسطيني، وأن ما يصل إلى 100 مدرسة وجامعة دمرت بالكامل، إضافة إلى تدمير 305 أخرى بشكل جزئي.

وفى وقت سابق، أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن عدد الشهداء من الأطفال ارتفع إلى 13430، والنساء إلى 8900 منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت أن 364 من الكوادر الصحية استشهدوا، واعتُقل 269 آخرون، بينهم مديرو مستشفيات خلال 150 يومًا من العدوان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".