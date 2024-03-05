الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": سقوط عدد من الجرحى بقصف إسرائيلى لتجمع للمواطنين بوسط غزة

غزة
غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، بسقوط عدد من الجرحى  إثر قصف إسرائيلي لتجمع للمواطنين في شارع الرشيد وسط قطاع غزة، وذلك نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية.

الخارجية الأمريكية: لم نتلق أي خطة إسرائيلية لعملية عسكرية في رفح الفلسطينية

في سياق متصل، أكدت الخارجية الأمريكية أنها لم تتلق أي خطة إسرائيلية لعملية عسكرية في رفح الفلسطينية أو لتأمين المدنيين هناك.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إلى أن بلاده تواصل الضغط من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار بغزة، مشيرًا إلى أن هذا الوقف يتيح إدخال المزيد من المساعدات للقطاع.

وأضاف "ميلر"، خلال مؤتمر صحفي، أن واشنطن ستواصل الضغط لزيادة المساعدات إلى شمال غزة.

وأكد متحدث الخارجية أن المساعدات التي تدخل إلى غزة قليلة، مطالبًا بضرورة تغيير هذا الأمر والعمل على زيادتها، لافتًا إلى أن هذا الملف سيكون على رأس جدول اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والوزير في مجلس الحرب بيني جانتس.

غزة قطاع غزة قصف إسرائيلي شارع الرشيد

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