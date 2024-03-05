وسائل إعلام فلسطينية: 9 شهداء وصلوا لمجمع الشفاء الطبى فى غزة خلال 24 ساعة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن 9 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة خلال 24 ساعة جراء القصف الإسرائيلي.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات فجر اليوم الثلاثاء، بعد استهداف طيران الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعلنت مصادر طبية في القطاع عن استشهاد سبعة مواطنين على الأقل وإصابة العشرات، جراء قصف طيران الاحتلال الاسرائيلي مربعًا سكنيًا في شارع الهوجا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدف الطيران الحربي منزلًا شمال بيت لاهيا، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.