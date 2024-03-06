الأرصاد: تراجع لقيم درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 23

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تراجع لقيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن اليوم مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من على البحر المتوسط، إلى جانب امتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا.

وأضافت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر “القناة الأولى”، أن هناك انخفاض بمعدل 3 درجات عن أمس، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 23 درجة مئوية والتي تعتبر المعدلات الطبيعية لمثل هذا الوقت تماما، موضحة أن الأجواء نهارا دافئة تماما على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ومن مائلة إلى مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابعت أنه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس يكون هناك انخفاض فى قيم درجات الحرارة، ويكون ملحوظ أكثر ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، خاصة الأماكن المفتوحة والأماكن التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.