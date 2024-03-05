الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس وزراء أرمينيا: نؤيد المبادرات الداعية لوقف إطلاق النار فى غزة

رئيس وزراء أرمينيا
رئيس وزراء أرمينيا

أشاد رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، بالجهود والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في إدخال المساعدات إلي قطاع غزة، فضلًا عن المبادرات والجهود المبذولة لمحاولة وقف إطلاق النار داخل القطاع، وإعادة الأسرى المحتجزين.

وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم مع الرئيس السيسي، نقلت للرئيس السيسي تقدير بلادي للموقف المتزن لمصر، وأعدت التأكيد على نية بلادنا على تطبيع العلاقات مع أذربيجان. 

وواصل:" نتطلع لتعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات"، مشيدًا:" بخطوات مصر في إدخال المساعدات إلي غزة".. ونؤيد المبادرات الداعية لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، رئيس وزراء أرمينيا "نيكول باشينيان" الذى يقوم بزيارة لمصر لمدة يومين.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات بين الرئيس السيسى ورئيس وزراء أرمينيا تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أثنى الجانبان على العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين المصري والأرميني، وأكدا ارتياحهما لمستوى التنسيق المشترك.

كما تم استعراض التعاون الثنائي وآفاق التوسع فيه بمختلف المجالات بما يرتقى لطموحات الشعبين الصديقين.

القطاع غزة السيسي للرئيس السيسي

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