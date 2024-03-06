الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الأرصاد: فرص سقوط أمطار بدءًا من اليوم

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، خلال الفترة المقبلة، لافتة أنه المتوقع أن تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة.


وأوضحت هيئة الأرصاد، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الاولى، أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للدفء على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، كذلك من المتوقع أن يسود طقس بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس تكون شبورة مائية "من الساعة 4 حتى 9 صباحًا تقريبًا"، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الأربعاء 

القاهرة                 العظمى 23، الصغرى 13
العاصمة الإدارية    العظمى 23، الصغرى 13
الإسكندرية            العظمى 20، والصغرى 12
العلمين الجديدة       العظمى 23، والصغرى 12
مطروح               العظمى 23، الصغرى 12
شرم الشيخ            العظمى 28، الصغرى 14
الغردقة                العظمى 25،  الصغرى 16

الأرصاد الأرصاد الجوية عضو المركز الإعلامي لهيئة الارصاد الجوية امطار

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