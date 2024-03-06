الأرصاد: طقس اليوم دافيء نهارا على القاهرة والصغرى ١٣

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حارعلى جنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 23 13

العاصمة الإدارية 23 13

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 23 12

دمنهور 23 13

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 24 13

الزقازيق 23 13

شبين الكوم 23 13

طنطا 23 12

دمياط 22 12

بورسعيد 21 11

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 22 11

رأس سدر 27 15

نخل 23 5

كاترين 19 4

الطور 26 15

طابا 24 15

شرم الشيخ 28 14

الإسكندرية 20 12

العلمين الجديدة 23 12

مطروح 23 12

السلوم 22 11

سيوة 26 12

رأس غارب 27 15

الغردقة 28 14

سفاجا 26 17

مرسى علم 28 15

شلاتين 27 19

حلايب 25 20

أبو رماد 27 17

رأس حدربة 26 18

الفيوم 25 12

بني سويف 25 12

المنيا 26 10

أسيوط 26 11

سوهاج 29 13

قنا 30 13

الأقصر 31 14

أسوان 31 14

الوادى الجديد 30 14

أبوسمبل 30 15