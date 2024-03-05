"الأرصاد": ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار اليوم الثلاثاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا مؤقتًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

فرص الأمطار من جديد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى عودة فرص الأمطار من جديد على البلاد خلال الأيام القادمة، وتحديدًا اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء، وتستمر حتى يوم السبت أول الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أيضًا وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، التي أكدت أن هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، حيث تكون على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ولفتت إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط اليوم تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

القاهرة الكبري العظمى 26 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 13، مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 15.