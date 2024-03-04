بعثة فريق نادي الزمالك تغادر مطار القاهرة إلى الرياض (صور)
غادر من مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم نادي الزمالك، متوجها إلى الرياض للمشاركة في نهائي بطولة كأس مصر المقام يوم الجمعة 8 مارس بالمملكة العربية السعودية.
إنهاء إجراءات سفر بعثة الزمالك عبر الصالة 4
وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات سفر بعثة الزمالك، من خلال صالة 4 المخصصة للطيران الخاص بالمطار، وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي.
وتخصص مصر للطيران، رحلتين رقم MS3009 و MS3011 من طراز بوينجB737-800، لنقل فريقي الأهلي والزمالك إلى المملكة العربية السعودية، خلال هذا الأسبوع، وذلك للمشاركة في نهائي بطولة كأس مصر المقام يوم الجمعة 8 مارس بالمملكة العربية السعودية.