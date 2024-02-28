أحمد سليمان: نادى الزمالك بابه مفتوح لبطل "قادرون باختلاف" عبدالرحمن مصطفى

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ترحيبه بعبدالرحمن مصطفى كامل بطل قادرون باختلاف في النادي بأي وقت وفي أسرع وقت لاستلام عضويته.

وقال سليمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "عبدالرحمن مصطفى كامل بطل قادرون باختلاف الباب مفتوح له في نادي الزمالك".

وأضاف: "ننتظره في أسرع وقت داخل النادي لتحقيق طلبه وعمل عضوية له، ولن نتأخر في تحقيق أي طلب له".



الرئيس السيسى يلبّى طلب أحد أبطال "قادرون باختلاف" بالحصول على عضوية نادى الزمالك

طلب عبدالرحمن مصطفى كامل، أحد أبطال "قادرون باختلاف"، من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحصول على عضوية نادي الزمالك.

وقال له الرئيس السيسي ممازحًا، خلال احتفالية "قادرون باختلاف 5": "العضوية كلها موجودة ورا مننا أهي، يعني مش أنا هجاوبك، هتدوله العضوية ولا إيه؟".

وعلق حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، مرددًا: "بكره الساعة 3 العصر نتشرف بحضوره وحصوله على كارنيه العضوية الخاص به".