الرئيس السيسى يوجه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف" لدعم بذوي الهمم، وذلك خلال فعاليات النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وانطلقت، اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.