حسين الجسمى للرئيس السيسى: دعمك أبوى لأبطال "قادرون باختلاف" وبسببك كل سنة بيحصل تطور

قال الفنان حسين الجسمي: "سعيد وفخور إني بين أهلي وناسي وإني بحضر العيد الجميل عيد أحبابنا عيد قادرون باختلاف الخامس".

وأضاف الجسمي خلال مشاركته باحتفالية "قادرون باختلاف 5": "كل سنة بعد سنة أشوف بعيني التطور بين أولادنا وبناتنا المصريين والمصريات من قادرون باختلاف، وهذا ما يكون إلا بدعم أبوهم اللي في ضهرهم واللي خلى مصر كلها تبقى في ضهرهم".

وتابع: "وأنا أتشرف إني أكون كإماراتي مصري دايما في ضهرهم، عشان أجدع الناس هما اللي بيقفوا في ضهر بعض، أتمنى أكون وصلت الرسالة وأتشرف بتقديم فقرة موسيقية".