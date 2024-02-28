ردًا على سؤال الرئيس السيسى.. "عبدالرحمن" يتوقع الفائز بنهائى كأس مصر
طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من عبدالرحمن مصطفى كامل، وهو أحد أبطال "قادرون باختلاف"، توقع الفائز في نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.
وقال الرئيس السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف 5": "تتوقع مين هيفوز ياعبدالرحمن في بطولة نهائي كأس مصر بين نادي الأهلي والزمالك، مش نفسك في إيه؟".
وأجابه عبدالرحمن: "الزمالك إن شاء الله"، ليقاطعه الرئيس السيسي: "مانت لسه واخد العضوية ياعبدالرحمن".
كما طلب عبدالرحمن الحضور في الاستديوهات التحليلية لبرامج كرة القدم، ليجيبه الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، بأنه سيحضر اليوم معه في برنامجه الرياضي.