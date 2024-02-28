رئيس الوزراء يتأثر بقصيدة الطفلة "روضة" خلال حفل "قادرون باختلاف"

تأثر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأبيات قصيدة ألقتها الطفلة "روضة"، عن ذوي الهمم خلال حفل "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي عكست مدى رضاهم بحياتهم رغم ما يعانونه من صعاب.

وألقت الطفلة "روضة"- إحدى أبطال "قادرون باختلاف"- قصيدة أبكت الحضور، فيما طلب الرئيس السيسي منها إعادة إلقائها مرة ثانية.

وتقول كلمات القصيدة:

"صباح الفل على بلدي وعلى العالم وكل مكان

أعرفكم بنفسي وأقول لحضراتكم أنا إنسان

يجوز عندي اختلاف

مين قال إني شخص ضعيف مادام عايش فيا كيان

آه مختلف بس اختلافي في العيون مش في الحياة

مولود بقدرة ربنا اللي خلقني إنسان مش أداة

أنا عندي حلم كبير أوي وعندي رب ويا بخت من ربه معاه

المستحيل مش مستحيل

بس إنتوا شوفوا بقلبكم ومتحكموش حكم العيون

علشان أنا ميهمنيش غير إني بس أكبر وأعيش وكل واحد شافني عاجز إنكم لا تعلمون".

وعلق الرئيس السيسي قائلًا: "عايزاني أقول رأيي يا روضة؟، عايزك عشان هي جميلة أوي ومعناها جميل أوي وإلقائك زودها جمال، تقوليها تاني وتسمعينا وتعلمينا، قولي تاني بعد إذنك".