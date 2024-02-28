مدحت صالح يشارك بأغنية "سحابة عدت" فى "قادرون باختلاف 5"

شارك الفنان مدحت صالح في النسخة الخامسة من احتفالية "قادرون باختلاف" بأغنية "سحابة عدت"، بمشاركة مواهب من أبطال "قادرون باختلاف".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.