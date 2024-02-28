الرئيس السيسى يطلب من "الطفلة روضة" إعادة إلقاء قصيدتها: عاوزك تسمعينا وتعلمينا

ألقت "الطفلة روضة"، وهي أحد أبطال “قادرون باختلاف”، قصيدة أبكت الحضور وتأثر بها الحضور، جعلت الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلب منها إلقاءها مرة ثانية.

وتقول كلمات القصيدة:

صباح الفل على بلدي وعلى العالم وكل مكان

أعرفكم بنفسي وأقول لحضراتكم أنا إنسان

يجوز عندي اختلاف

مين قال إني شخص ضعيف مادام عايش فليا كيان

آه مختلف بس اختلافي في العيون مش في الحياة

مولود بقدرة ربنا اللي خلقني إنسان مش أداة

أنا عندي حلم كبير أوي وعندي رب ويا بخت من ربه معاه

المستحيل مش مستحيل

بس إنتوا شوفوا بقلبكم ومتحكموش حكم العيون

علشان أنا ميهمنيش غير إني بس أكبر وأعيش وكل واحد شافني عاجز إنكم لا تعلمون

وعلق الرئيس السيسي قائلاً: "عايزاني أقول رأيي يا روضة، عايزك عشان هي جميلة أوي ومعناها جميل أوي وإلقاءك زودها جمال، تقوليها تاني وتسمعينا وتعلمينا قولي تاني بعد إذنك".