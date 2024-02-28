الرئيس السيسى يمازح الطفلة "رقية" أحد أبطال "قادرون باختلاف"

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطفلة رقية وهي أحد أبطال “قادرون باختلاف”، وقال لها: "كلامك جميل أوي يارقية، أنا سعيد إني بشوفك، مش تساعدي الفنانة رنا رئيس".

وقالت الطفلة رقية وهي إحدى طالبات المرحلة الابتدائية: “مصر طول عمرها مبتتأخرش عن حد”، ليرد عليها الرئيس السيسي: “شاطرة يا رقية شاطرة”.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" بمركز المنارة الدولي، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف" وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.