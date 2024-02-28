قادرون باختلاف 5| الرئيس السيسى لـ"الطفلة روضة": يوم القيامة قولى لربنا هاته معانا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حديثا مؤثرا إلى الطفلة "روضة" وهي أحد أبطال “قادرون باختلاف”، بعد أن ألقت أبيات شعر.

وطلب الرئيس السيسي خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة من الطفلة روضة إعادة إلقاء قصيدتها لجمال معانيها، قائلاً: "عايزاني أقول رأيي يا روضة، عايزك عشان هي جميلة أوي ومعناها جميل أوي وإلقائك زودها جمال، تقوليها تاني وتسمعينا وتعلمينا قولي تاني بعد إذنك".

وتابع: "طب أنا هطلب منك طلبين. الأول إنك تسمحيلي إني أتشرف وآجي أسلّم عليكي، والطلب التاني إن يوم القيامة تقوليله هاته معانا".

وأضاف: "مش إنتي بتقولي إن ربنا جميل وخلقنا بإيده، وعشان كده بقولك لازم تعاهديني قدام الدنيا كلها وتقوليله هاته معانا".