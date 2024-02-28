بعد علاجهم فى مصر.. أبطال من مصابى غزة يشهدون احتفالية "قادرون باختلاف 5"

شهد بعض من مصابي قطاع غزة احتفالية "قادرون باختلاف 5"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد حصولهم على العلاج في مصر.

وقدمت الفنانة رنا رئيس، التحية إلى بعض من أهالي غزة المصابين، والذين حصلوا على علاجهم داخل المستشفيات المصرية، مؤكدة أنهم هم أيضًا قادرون باختلاف نظرًا لما شهدوه من أحداث عصيبة خلال الشهور الماضية.

وتنطلق، اليوم، النسخة الخامسة لاحتفالية "قادرون باختلاف"، وهي الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الإعاقة التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.