لفتة إنسانية.. الرئيس السيسى يقبّل يد ورأس الطفلة روضة بعد حديث مؤثر بينهما

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الصعود إلى مسرح احتفالية "قادرون باختلاف 5"، لالتقاط صورة تذكارية مع الطفلة "روضة"، وهي من أبطال "قادرون باختلاف"، بعد إلقاء أبيات مؤثرة عن ذوي الهمم.

وقبّل الرئيس السيسي يد ورأس الطفلة، في لفتة إنسانية معهودة له، معبرًا عن تقديره ودعمه ذوي الهمم.

وكانت ألقت "الطفلة روضة"، وهي من أبطال "قادرون باختلاف"، قصيدة أبكت الحضور وتأثروا بها، جعلت الرئيس عبدالفتاح السيسي يطلب منها إلقاءها مرة ثانية.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثًا مؤثرًا إلى الطفلة "روضة"، وهي من أبطال "قادرون باختلاف"، بعد أن ألقت أبيات شعر.

وطلب الرئيس السيسي، خلال احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الخامسة، من الطفلة روضة إعادة إلقاء قصيدتها لجمال معانيها، قائلًا: "عايزاني أقول رأيي يا روضة، عايزك عشان هي جميلة أوي ومعناها جميل أوي وإلقائك زودها جمال، تقوليها تاني وتسمعينا وتعلمينا، قولي تاني بعد إذنك".

وتابع: "طب أنا هطلب منك طلبين. الأول إنك تسمحيلي إني أتشرف وآجي أسلّم عليكي، والطلب التاني إن يوم القيامة تقوليله هاته معانا".

وأضاف: "مش إنتي بتقولي إن ربنا جميل وخلقنا بإيده، وعشان كده بقولك لازم تعاهديني قدام الدنيا كلها وتقوليله هاته معانا".