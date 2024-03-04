سحب عالية وشبورة ضبابية.. "الأرصاد" تعلن طقس غدٍ الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، على كافة أنحاء الجمهورية.

وأشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب العالية والمتوسطة والمنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية على الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل لحد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وشمال سيناء، تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

وأوضحت هيئة الأرصاد أنَّه يسود غدًا الثلاثاء، أجواء دافئة إلى مائلة للحرارة نسبيًا، فضلًا عن ارتفاع تدريجى غربا، ليكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الشرقية معتدل على السلوم مائل للبرودة على كاترين.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها بشأن حالة الطقس المتوقعة غدًا، إلى أجواء معتدلة على الدلتا والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئة على باقي الأنحاء نهارًا، باردة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة البحر غدًا الثلاثاء

- البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

- خليج السويس: معتدل، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذير للمواطنين من انخفاض درجات الحرارة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من الانخداع بانخفاض درجات الحرارة والتغيرات الجوية المتتالية، مؤكدة على عودة الأجواء إلى المعدلات الطبيعية خلال الأيام المُقبلة، مع عودة الأمطار المتفرقة على البلاد.

ونصحت الهيئة الماوطنين بارتداء الملابس المناسبة، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة وفي فترات الصباح الباكر، تجنَّبا للإصابات الناتجة عن التغيرات الجوية.