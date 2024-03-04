"فيردي" تدعو الموظفين الأرضيين في "لوفتهانزا" إلى إضراب نهاية الأسبوع

دعت نقابة عمال ألمانية كبرى اليوم الاثنين الموظفين الأرضيين في شركة طيران "لوفتهانزا" إلى الإضراب مرة أخرى يومي الخميس والجمعة المقبلين، في إطار سعيها لزيادة الضغط قبل جولة أخرى من المفاوضات الأسبوع المقبل.

ووجهت نقابة "فيردي" العمالية ذات النفوذ، وهي ثاني أكبر نقابة عمالية في ألمانيا من حيث عدد الأعضاء، سلسلة من الإضرابات المماثلة خلال أربع جولات من المفاوضات الفاشلة حتى الآن مع لوفتهانزا في الأشهر الأخيرة.

وقال مارفن ريشينسكي كبير مفاوضي نقابة فيردي: "من غير المعقول لأي شخص أن تقوم هذه الشركة بالإعلان عن أداء سنوي قياسي هذا الأسبوع، وزيادة المكافآت لمجلس إدارتها بشكل كبير، في حين أن الموظفين الأرضيين الذين يتقاضون أجراً بالساعة يصل أحيانًا إلى 13 يورو (حوالي 14 دولاراً) لا يعرفون حتى كيف يمكنهم تغطية نفقاتهم في بعض أغلى المدن الألمانية".

وطالب الموظفون الأرضيون في لوفتهانزا بزيادة في الأجور بنسبة 12.5% على مدار 12 شهراً، بالإضافة إلى علاوات استثنائية لمواجهة التضخم، وفقًا لفيردي.