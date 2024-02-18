إلغاء رحلات جوية جراء إضراب طيارى شركة تابعة لـ "لوفتهانزا" الألمانية

قالت شركة الطيران ديسكفر إيرلاينز، إنها تخطط لاستيعاب الركاب بطائرات من شركات لوفتهانزا الأخرى أو إعادة حجز للمسافرين المتضررين.

وقالت ديسكفر إنها ستوفر ثلثي جميع الرحلات يوم السبت.

وتم بالفعل إلغاء ست رحلات مغادرة من فرانكفورت ليوم الأحد.

ومن المقرر، أن يستمر الإضراب، الذي تنظمه نقابة الطيارين الألمان، فيرينجونج كوكبيت، لمدة ثلاثة أيام، مع استئناف السفر المنتظم يوم الثلاثاء.

وتعمل ديسكفر، وهي شركة طيران صغيرة نسبيا للعطلات تضم 24 طائرة إيرباص وحوالي 420 طيارًا، حصريًا من فرانكفورت وميونخ، وتهدف في المقام الأول إلى التنافس مع كوندور في مجال السياحة.