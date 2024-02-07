الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إلغاء 90% من رحلات طيران "لوفتهانزا" بسبب إضراب الموظفين الأرضيين

رحلات طيران لوفتهانزا
رحلات طيران لوفتهانزا

أعلنت شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية، إلغاء ما يصل إلى 90% من رحلاتها المقررة اليوم الأربعاء، بسبب إضراب الموظفين الأرضيين، في أحدث فوضى سفر مرتبطة بالإضرابات تشهدها ألمانيا.

وأعلنت نقابة "فيردي" العمالية هذا الأسبوع أن حوالي 25 ألف موظف شاركوا في الإضراب عن الأجور، والذي سيستمر حوالي 27 ساعة من الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأثر الإضراب على أكبر مطارات ألمانيا في فرانكفورت وكذلك المطارات في ميونيخ وهامبورج وبرلين ودوسلدورف، 

وفي فرانكفورت، تم بالفعل إلغاء ما بين 80 إلى 90 %  من حوالي 600 عملية إقلاع وهبوط مخطط لها.

وفي ميونيخ، تم إلغاء أكثر من نصف الرحلات الجوية، وتأثرت 400 رحلة إقلاع وهبوط. ووفقا للمطار، فإن هذه الرحلات تكاد تكون حصرية لشركة لوفتهانزا وشركائها.

ويطالب الموظفون الأرضيون في لوفتهانزا بزيادة في الأجور بنسبة 12.5 % على مدار 12 شهرا بالإضافة إلى علاوات استثنائية لمواجهة التضخم.

وقالت شركة الطيران  الالمانية إنها عرضت زيادات على العاملين يبلغ مجموعها أكثر من 13 % على مدار السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن "الدفع الفوري لمكافآت التضخم الكبيرة".

غير أن النقابة رفضت العرض ووصفته بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

ارتفاع أرباح لوفتهانزا خلال الربع الثالث من 2023

 

بداية الاضراب 

وكانت نقابة فيردي، كانت قد  أعلنت الإضراب بعد ظهر الثلاثاء الماضي الموظفين إلى الإضراب في 11 مطارا، هم: فرانكفورت وبرلين وكولونيا ودوسلدورف وهامبورغ وشتوتغارت ولايبزيغ وهانوفر ودريسدن وبريمن وإرفورت.ولم تتأثر المطارات في إقليم بافاريا، الذي يتضمن مطار ميونيخ، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في البلاد. فيما ألغيت جميع رحلات المغادرة لهذا اليوم من برلين وهامبورغ وشتوتغارت قبل بدء الإضراب.

كما ألغيت حوالي 80 % من الرحلات الجوية في كولونيا وثلث الرحلات في دوسلدورف.

وفي فرانكفورت، قالت الشركة المشغلة لأكثر مطارات ألمانيا ازدحاما إن نقاط التفتيش الأمنية خارج منطقة العبور ستظل مغلقة. 

ونصحت الشركة المسافرين، الذين يخططون لبدء رحلاتهم هناك، بعدم القدوم إلى المطار.وخططت شركة "لوفتهانزا" لتشغيل الكثير من جدولها الزمني المخطط له، بما في ذلك الرحلات العابرة للقارات.

وفشلت 3 جولات من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور نحو 25 ألف موظف أمن.وتسعى النقابة إلى زيادة قدرها 2.80 يورو في الساعة (3.03 دولارات) لجميع الموظفين وتدعو إلى الحصول على مكافآت مقابل العمل الإضافي بدءا من أول ساعة إضافي.

لوفتهانزا ضراب الموظفين الأرضيين رحلات طيران نصف الرحلات الجوية الرحلات الجوية المسافرين

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة سعودي

معرض الكتاب.. وذكريات طفولتى مع أبى

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"

تمرد الجيش والانقسام الحكومى والغضب الأمريكى.. نتنياهو يواجه الأسوأ فى مسيرته السياسية