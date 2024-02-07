إلغاء 90% من رحلات طيران "لوفتهانزا" بسبب إضراب الموظفين الأرضيين

أعلنت شركة طيران "لوفتهانزا" الألمانية، إلغاء ما يصل إلى 90% من رحلاتها المقررة اليوم الأربعاء، بسبب إضراب الموظفين الأرضيين، في أحدث فوضى سفر مرتبطة بالإضرابات تشهدها ألمانيا.

وأعلنت نقابة "فيردي" العمالية هذا الأسبوع أن حوالي 25 ألف موظف شاركوا في الإضراب عن الأجور، والذي سيستمر حوالي 27 ساعة من الساعة 4 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأثر الإضراب على أكبر مطارات ألمانيا في فرانكفورت وكذلك المطارات في ميونيخ وهامبورج وبرلين ودوسلدورف،

وفي فرانكفورت، تم بالفعل إلغاء ما بين 80 إلى 90 % من حوالي 600 عملية إقلاع وهبوط مخطط لها.

وفي ميونيخ، تم إلغاء أكثر من نصف الرحلات الجوية، وتأثرت 400 رحلة إقلاع وهبوط. ووفقا للمطار، فإن هذه الرحلات تكاد تكون حصرية لشركة لوفتهانزا وشركائها.

ويطالب الموظفون الأرضيون في لوفتهانزا بزيادة في الأجور بنسبة 12.5 % على مدار 12 شهرا بالإضافة إلى علاوات استثنائية لمواجهة التضخم.

وقالت شركة الطيران الالمانية إنها عرضت زيادات على العاملين يبلغ مجموعها أكثر من 13 % على مدار السنوات الثلاث المقبلة، فضلا عن "الدفع الفوري لمكافآت التضخم الكبيرة".

غير أن النقابة رفضت العرض ووصفته بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

بداية الاضراب

وكانت نقابة فيردي، كانت قد أعلنت الإضراب بعد ظهر الثلاثاء الماضي الموظفين إلى الإضراب في 11 مطارا، هم: فرانكفورت وبرلين وكولونيا ودوسلدورف وهامبورغ وشتوتغارت ولايبزيغ وهانوفر ودريسدن وبريمن وإرفورت.ولم تتأثر المطارات في إقليم بافاريا، الذي يتضمن مطار ميونيخ، ثاني أكثر المطارات ازدحاما في البلاد. فيما ألغيت جميع رحلات المغادرة لهذا اليوم من برلين وهامبورغ وشتوتغارت قبل بدء الإضراب.

كما ألغيت حوالي 80 % من الرحلات الجوية في كولونيا وثلث الرحلات في دوسلدورف.

وفي فرانكفورت، قالت الشركة المشغلة لأكثر مطارات ألمانيا ازدحاما إن نقاط التفتيش الأمنية خارج منطقة العبور ستظل مغلقة.

ونصحت الشركة المسافرين، الذين يخططون لبدء رحلاتهم هناك، بعدم القدوم إلى المطار.وخططت شركة "لوفتهانزا" لتشغيل الكثير من جدولها الزمني المخطط له، بما في ذلك الرحلات العابرة للقارات.

وفشلت 3 جولات من المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور نحو 25 ألف موظف أمن.وتسعى النقابة إلى زيادة قدرها 2.80 يورو في الساعة (3.03 دولارات) لجميع الموظفين وتدعو إلى الحصول على مكافآت مقابل العمل الإضافي بدءا من أول ساعة إضافي.