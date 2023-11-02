الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع أرباح لوفتهانزا خلال الربع الثالث من 2023

لوفتهانزا
لوفتهانزا

أعلنت شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا، اليوم،  ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 47% سنويا، إلى 1.19 مليار يورو مقابل 809 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. 

وبلغت أرباح الشركة المعدلة قبل حساب الضرائب 1.47 مليار يورو خلال الربع الثالث، بزيادة نسبتها 31% عن الفترة نفسها من العام الماضي وكانت 1.12 مليار يورو، مسجلة ثاني أفضل نتيجة ربع سنوية في تاريخها.

وبلغ هامش أرباح التشغيل المعدلة 14.3% خلال الربع الثالث مقابل 11.8% في العام الماضي.

إيرادات الشركة الألمانية

كما زاد إجمالي إيرادات الشركة الألمانية خلال الربع الثالث بنسبة 8% إلى 10.28 مليار يورو مقابل 9.54 مليار يورو في العام الماضي، وهي أكبر إيرادات ربع سنوية في تاريخ لوفتهانزا.

ووصل إجمالي عدد الركاب الذين نقلتهم الشركة خلال الربع الثالث 38 مليون راكب مقابل 33 مليون راكب في العام الماضي.

جائحة فيروس كورونا المستجد

في الوقت نفسه، تتوقع لوفتهانزا جروب تحقيق نتائج تشغيل إيجابية خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع زيادة طاقتها التشغيلية إلى 91% من مستوياتها عام 2019 قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة للعامين الحالي والمقبل، أبقت الشركة على توقعاتها في ظل استمرار الطلب القوي على السفر خلال الشهور المقبلة.

وتتوقع الشركة تحقيق أرباح تشغيل معدلة بأكثر من 2.6 مليار يورو خلال العام الحالي ككل.

وبالنسبة للعام المقبل، تتوقع الشركة وصول هامش أرباح التشغيل المعدلة إلى 8% على الأقل، وزيادة طاقتها التشغيلية إلى 95% من مستويات 2019.

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شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا عن تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل، بعد إطلاق الهجوم العسكري المفاجئ الذي شنّته حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا: نظرًا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب ستبقي المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، فيما تم إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب.

من جهتها، ألغت شركة ترانسافيا المنخفضة التكلفة التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية-كي إل إم رحلة جوية من مطار باريس أورلي، كان من المقرر أن تصل بعد منتصف الليل إلى تل أبيب، وذلك حتى لا يقضي موظفوها الليلة في إسرائيل، وفق ما قال متحدث في باريس.

وفي وارسو، أعلنت شركة إل أو تي البولندية أنها ألغت رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب بسبب الوضع في إسرائيل، ولم تقدم معلومات بشأن الرحلات في الأيام المقبلة.

 

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