المستشار الألمانى: يواصل جولته الإفريقية بمحادثات حول الهجرة والاقتصاد فى نيجيريا

يواصل المستشار الألماني، أولاف شولتس، جولته الإفريقية اليوم الإثنين، بزيارة مدينة لاجوس الساحلية النيجيرية، لإجراء محادثات حول التعاون الاقتصادي والهجرة.

وإلى جانب المشاركة في منتدى اقتصادي يعتزم شولتس زيارة مركز للهجرة في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، والذي تم تأسيسه لدعم الأشخاص العائدين إلى نيجيريا من ألمانيا في العثور على وظائف.

اتفاقيات هجرة مع دول مثل نيجيريا

وتعد نيجيريا إحدى بلدان المنشأ الرئيسية لطالبي اللجوء الأفارقة في ألمانيا ومع ذلك، فإن معدل اعتراف ألمانيا بطلبات لجوء المنحدرين من هناك منخفض نسبيًا. وتسعى الحكومة الألمانية إلى إبرام اتفاقيات هجرة مع دول مثل نيجيريا، بهدف تسهيل إعادة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في البقاء في ألمانيا إليها، وتشجيع هجرة العمال المهرة.

وتعد نيجيريا أقوى دولة اقتصاديًا في إفريقيا والأكثر اكتظاظًا بالسكان في القارة، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 220 مليون نسمة.

ومن المقرر أن يتوجه شولتس مساء اليوم إلى غانا، المحطة الثانية والأخيرة في جولته التي تستغرق ثلاثة أيام.

نيجيريا تمتلك أكبر احتياطي للغاز في إفريقيا

وفي وقت سابق، قال شولتس: نيجيريا تمتلك أكبر احتياطي للغاز في إفريقيا.

وتابع المستشار الألماني: للشركات الألمانية مصلحة في توريدات الغاز من نيجيريا وتتطلع للتعاون مع شركات غاز نيجيرية.

وأضاف أن بلاده تعول أيضًا على مبادرات مشتركة من أجل المضي قدمًا في إنتاج الهيدروجين بوصفه مصدرًا للطاقة في المستقبل.

جدير بالذكر أن ألمانيا تحصل على النفط بشكل كبير من نيجيريا، ولكن لم تحصل حتى الآن على غاز طبيعي من هناك.

وتبرر الحكومة الاتحادية عرضها بأنه لا تزال هناك حاجة للغاز لأجل الفترة الانتقالية حتى يتم استخدام مصادر الطاقة المتجددة.

ودعا المستشار الألماني أيضًا لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "بحيث يجب أن تحصل دول إفريقية بصفة خاصة على مقعد دائم به، ويجب أن يتم الاستماع إليها بشكل أكبر".

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الأممي، الذي يعد أقوى هيئة بالأمم المتحدة، يتكون حاليًا من الأعضاء الخمسة الدائمين، وهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا والصين، بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين. وتسعى ألمانيا أيضًا لمقعد دائم في حالة إجراء إصلاح.