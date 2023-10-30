"ذا هيل" تبرز اتصال السيسى وبايدن وسط مخاوف من استمرار الحرب فى غزة

أبرزت صحيفة ذا هيل الأمريكية، الاتصال بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، لمناقشة التصعيد في غزة مبرزة شكر بايدن جهود السيسي.

وقالت الصحيفة، "لقد أطلع الرئيس بايدن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، على جهود الولايات المتحدة لتجنب تصعيد الصراعات في الشرق الأوسط".

مناقشة الجهود المبذولة لإطلاق سراح أكثر من 200 محتجز

وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث مع الرئيس السيسي، لإطلاعه على ما تفعله الولايات المتحدة لردع الجهات الفاعلة الإقليمية عن توسيع الصراع في غزة وما هي الجهود المبذولة لإطلاق سراح أكثر من 200 محتجز تحتجزهم حركة حماس.

وقال البيت الأبيض: "أكد الرئيس بايدن والرئيس السيسي التزامهما بالعمل معًا لتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم ومستدام في الشرق الأوسط بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية".

كما تحدث بايدن مع السيسي للتعبير عن امتنانه لدور مصر في تسهيل شحن المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، وقال البيت الأبيض إن بايدن والسيسي "ملتزمان بتسريع وزيادة المساعدات المتدفقة إلى غزة ابتداء من اليوم ثم بشكل مستمر".

مخاوف من تصاعد العنف

وقالت الصحيفة، كانت هناك مخاوف من أن القتال المستمر بين إسرائيل وفلسطين منذ 7 أكتوبر قد يتصاعد إلى مزيد من العنف في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث وقع ما لا يقل عن 19 هجومًا ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في الشرق الأوسط خلال الأسبوعين الماضيين، بما في ذلك أربع مرات في سوريا و12 مرة في العراق، ووقعت أيضا ثلاث هجمات جديدة يوم الخميس.

وأمر "بايدن" القوات العسكرية الأمريكية يوم الجمعة بتنفيذ "ضربات جوية للدفاع عن النفس" على منشأة لتخزين الأسلحة ومنطقة تخزين الذخيرة التي يستخدمها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والجماعات التابعة له في شرق سوريا.