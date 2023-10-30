الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التحالف الوطنى: التجهيز لقافلة مساعدات جديدة لأهالينا فى غزة خلال أيام

قافلة مساعدات إلى
قافلة مساعدات إلى غزة

قال محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمساعدة أهلينا بغزة المجتمع المدني تحرك على الفور بأكثر من 109 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية ونعد قافلة اخرى ومستمرين في تقديم الدعم.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن المجتمع المدني في مصر دائمًا كتف في كتف مع أهالينا داخل غزة واهتممنا بكافة المساعدات من مواد غذائية ونختار السلع المعلبة حتى تصل للمواطنين ويستطيعوا استخدامها.

الإعداد لقافلة شاحنات جديدة لغزة

وأشار إلى أنه تم تجهيز أدوية وألبان وأدوية للأمراض المزمنة، موضحًا أنه بعد دخول سيارات الإغاثة ورؤية الأوضاع هناك تم البدء في تسريع وتيرة القافلة مع زيادة المساعدات الإغاثية وزيادة الدعم بالبطاطين والملابس الشتوية بسبب دخول فصل الشتاء.

لتحالف الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي قافلة شاحنات جديدة غزة تجهيز أدوية المجتمع المدنى

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