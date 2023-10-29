الأحد 29 أكتوبر 2023
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عضو بـ التحالف الوطنى: قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 300 شاحنة من المساعدات الإغاثية

محمود فؤاد، عضو التحالف
محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن انقطاع الاتصالات بالأمس أثر بشكل كبير في دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحًا أن التحالف الوطني من خلال مؤسساته أوصل نحو 106 شاحنات إلى معبر رفح، وجرى دخول قرابة 70 شاحنة، لافتًا إلى أن عمليات تفتيش الشاحنات تأخذ وقتًا للتأكد من خلوها من أي إمدادات خاصة بالوقود.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجرى التجهيز لقافلة جديدة بتعاون جميع مؤسسات التحالف، وستكون أكبر من القوافل السابقة، مضيفًا: "نحن في الانتظار، وكانت هناك تصريحات بالأمس من الجانب الإسرائيلي، الذي صرح بزيادة دخول المساعدات نتيجة للضغوط المصرية، والأمريكية".

 

هل أثر انقطاع الاتصالات على دخول شاحنات المساعدات إلى غـزة؟ 

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قطاع غزة يحتاج يوميًا إلى 300 شاحنة من المساعدات الإغاثية، لكي يلبي احتياجاته ويعوض الشح في المواد الغذائية، أو الأدوية، أو المياه، لافتًا إلى أن جميع مؤسسات وجمعيات التحالف كانت في تعاون مستمر، بجانب المتطوعين الذين وقفوا أمام المعبر لعدة أيام من أجل فتح المعبر ودخول المساعدات للأشقاء في غزة.

 

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