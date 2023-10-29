خبير علاقات دولية: القيادات المصرية تبذل كل الجهد لإدخال المساعدات لقطاع غزة

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادات المصرية تبذل كل الجهد للحفاظ على أمن مصر وحدودها، وأيضًا لإدخال المساعدات بالكامل إلى قطاع غزة لتصل إلى الفلسطينيين، وسط محاولات للعرقلة، ومنع وصول هذه المساعدات من جانب الكيان الصهيوني.

وأضاف البرديسي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع حرب غزة ومصر تبذل جهدها ولا تدخر جهدًا في إطلاق سراح المحتجزين، بل وأرادت منذ البداية الوصول إلى اتفاق دولي وتهدئة من خلال قمة القاهرة للسلام، خشية وقوع كارثة وتفاقم الأوضاع.

الرئيس السيسي والقيادات المصرية تبذل كل الجهد في الحفاظ على أمن مصر

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى: اتساق السياسات المصرية مع تراثها الحضاري والإنساني واحترامها للقانون الدولي، لكن المجتمع الدولي لا يستجيب لهذه الجهود، مصر دومًا ترى ما لم يره الغير، ثم يبدأ العالم في استيعاب ما طرحته مبكرًا.