الأحد 29 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: لا يمكن للعالم إنهاء الحرب فى غزة دون مصر

غزة
غزة

سلط الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، الضوء على مقال صحيفة فورين بوليسي تحت عنوان "لا يمكن للعالم إنهاء الحرب في غزة بدون مصر"، قائلًا: "إنه منذ البداية الجميع يدرك حجم مصر كلاعب أساسي في منطقة الشرق الأوسط، بل تعتبر هي رمانة الميزان في المنطقة الشرق أوسطية لما تتمتع به من ثقل وحضور سياسي في كافة القضايا التي شغلت المنطقة، وأيضًا ما تتمتع به من علاقات مع كافة الأطراف، حيث كانت مصر حاضرة على مدار تاريخ القضية الفلسطينية.

وأضاف الحرازين خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر شريك للشعب الفلسطيني في قضيته، متابعًا أن مصر تستطيع أن تتحدث وتنقل الرسالة وتضع الأمور في نصابها الصحيح على طاولة المجتمع الدولي وتعرضها بشكل واضح على طاولة المفاوضات.

مصر شريك للشعب الفلسطيني في قضيته 

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن كاتب المقال صدق في قوله، لأن مصر بمكانتها وتاريخها هي التي تستطيع أن تصل إلى الحلول القادرة على التعايش وتحقيق نتائج حقيقية بعيدًا عن حالات التوتر وبعيدًا عن فكرة المناورة السياسية.

استاذ العلوم السياسية صحيفة فورين بوليسي غزة مصر الشرق الأوسط للشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يستمع لشرح الطلاب بالمدارس التكنولوجية التطبيقية

الرئيس السيسى يُجرى حوارًا مع طالب من المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقة

"القاهرة الإخبارية": مظاهرات حاشدة فى لندن تطالب بوقف الحرب على غزة (فيديو)

الرئيس السيسى: الدولة القوية بـ"شعبها" وليست بالرئيس أو حكومتها

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية داخل المعرض الدولى السنوى للصناعة

الرئيس السيسى: تقدم الدول يكون من خلال عمل الجميع بجد

الرئيس السيسى لصاحب مصنع "مينراف": مستعدون لدعم توسعكم فى صناعة السيارات

"السويدى" يُناشد الرئيس السيسى بإنشاء المجلس الأعلى للصناعة

الأكثر قراءة

عاجل.. مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية اقتربت من مكان تواجد بايدن وزوجته بالمنزل

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

مالك الفيلا وناشرو الفيديو.. إخلاء سبيل 5 متهمين فى واقعة "حفل المنصورية"

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر 2024 والعالم.. والتنبؤات التي تحققت

بعد قرار وقف الغزو البرى.. آخر أخبار غزة وإسرائيل الآن

عائلات الأسرى يحتشدون في تل أبيب ويطالبون بوقف العدوان على غزة واستعادة أبنائهم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ملتقى الصناعة الثانى

د.أحمد الخميسى

غزة.. عزلة وحشية وبطولة قاسية

وائل لطفي

رسالة من الرئيس

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

فى مؤتمر «الثقة بهزيمة حماس».. وزير الجيش الإسرائيلى كاد يسقط بعد كلمته (فيديو)

عملية الـ3 مراحل وخطة مستقبلية.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى غزة أمس؟

الاحتلال يعزل غزة عن العالم وينفذ خطة «الأرض المحروقة»