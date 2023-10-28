الرئيس السيسى: الدولة القوية بـ"شعبها" وليست بالرئيس أو حكومتها

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن شركات القطاع العام التي تطلب حوافز وهي لا تعمل بجد، لا يعلم صاحبها أن تلك الحوافز من "دم بلده"، ولو علم ذلك لعمل بجدية أكثر وتعلم كيفية إدارة العمل.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، أن العمل الجدي هو الذي يقوي الدولة، وليس مجرد "قعدة مكاتب"، متابعًا: "يبدأ الموضوع من أول الرئيس، الذي يكون مهتمًا ويشقى ويعذب نفسه للعبور بالبلد، هو ده الذي يجعل البلد تتقدم للأمام، الشغل والحرص عليه".

وتابع الرئيس السيسي أن الدولة القوية القادرة ليست بالحكومة ولا الرئيس، بل بـ شعبها وناسها، حتى تكون لها مكانة على الأرض".