ألمانيا تدين عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد التجمعات السكنية فى غزة

أدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أعمال العنف التى يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، ضد التجمعات السكانية الفلسطينية في المنطقة (ج).

ألمانيا تدين العنف الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

ودعت الخارجية الألمانية على لسان متحدثها فى مؤتمر صحفى نشرته سفارتها بالقاهرة إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين من أنشطة المستوطنين المتطرفين ومحاسبة المسئولين عنها، مؤكدة أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة فى الضفة الغربية، مسئولة عن ضمان سلامة وأمن السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتابعت “يجب التأكد من أن العائلات الفلسطينية يمكنها البقاء حيث عاشت لعقود من الزمن، وألا تضطر إلى مغادرة أماكنها الأصلية خوفًا على حياتها كما هو الحال في مجتمع سوسيا على سبيل المثال”.

وأعلنت حركة حماس اليوم عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي أمس على جباليا من بينهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية.

وزيرة الخارجية اليابانية تزور إسرائيل والأردن لبحث وضع غزة

وتزور غدا الخميس، وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إسرائيل والأردن وذلك لبحث تهدئة الحرب المتصاعدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية..

ووفقا لما نقلته صحيفة “ جابان تايمز” تصبح يوكو كاميكاوا، أول وزيرة يابانية تقوم بزيارة إلى إسرائيل منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

وقالت المسئولة اليابانية في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنها تقوم أيضًا بترتيب محادثات مع شخصيات فلسطينية رئيسية خلال زيارتها التي تستمر أربعة أيام اعتبارًا من غد الخميس.

وقالت كاميكاوا للصحفيين "سأشرح موقف اليابان" بشأن الصراع و"سأتبادل وجهات النظر" مع الدول والمناطق المعنية بهدف التهدئة المبكرة للوضع.

وأعربت سلطنة عُمان في وقت سابق اليوم عن إدانتها واستنكارها استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية، في بيان، أنّ استمرار العدوان العشوائي الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة واستهداف المرافق العامة وقتل المدنيين وحصارهم- يُشكل جرائم حرب وخرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل عدوان شنيع على الإنسانية.