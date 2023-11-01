فورين بوليسى: مجلس الأمن مجرد مسرح سياسى عالمى

اعتبرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن مجلس الأمن الدولي مجرد مسرح سياسي عالمي كبير، حيث فشل في اتخاذ قرارات حاسمة لاسيما مع تأزم المشهد الحالي في قطاع غزة واستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع ورفض إسرائيل وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات الإنسانية.

مجلس الأمن يتجاهل عدوان إسرائيل على قطاع غزة

وبحسب التقرير فإنه مع احتدام الحرب بين إسرائيل وفلسطين بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدايتها، يبدو أن الدبلوماسيين في الأمم المتحدة يركزون أكثر على المناقشات الكلامية، بدلًا من التركيز على اتخاذ إجراءات لوقف ما يحدث على الأرض، وفي الجمعية العامة، تكون المناقشات مشحونة وكثيرًا ما تكون أيدي مجلس الأمن مقيدة باستخدام حق النقض.

وقال ريتشارد جوان، مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية "إن الأمم المتحدة هي المسرح السياسي الأول في العالم" مشيرا إلى أنه في مواقف مثل حرب روسيا على أوكرانيا والحرب الحالية في غزة، حيث لا تستطيع القوى الكبرى أن ترى طريقة للتوصل إلى اتفاق، فإن الأمم المتحدة هي في الأساس مسرح للخطابات والمواقف.

وبالمقارنة، فإن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حرب روسيا في أوكرانيا كان واضحًا جدًا ففي فبرايرمن هذا العام، دعم قسم كبير من العالم أوكرانيا، وامتنعت العديد من الدول الكبرى عن التصويت، وانحازت حفنة منها إلى روسيا.

قرارات مجلس الأمن تنحاز لإسرائيل

ولكن هذه المرة، الأمور أكثر تعقيدا، أيدت بعض دول حلف شمال الأطلسي وغيرها من الحلفاء القرار الذي عارضته إسرائيل (والولايات المتحدة) بشدة؛ وامتنع حلفاء وشركاء مهمون آخرون مثل الهند وإيطاليا وأوكرانيا عن التصويت.

واقترحت الأردن نيابة عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، قرارا بوقف إطلاق النار في غزة، بينما اقترحت كندا تعديلا الأسبوع الماضي يتضمن لغة تدين "الهجمات التي تشنها المقاومة " و"احتجاز الرهائن"، بينما تطالب "بالسلامة والرفاهية والمعاملة الإنسانية للرهائن"، لكن هذا الاقتراح حظي بموافقة 88 دولة.