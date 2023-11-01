الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فورين بوليسى: مجلس الأمن مجرد مسرح سياسى عالمى

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

اعتبرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، أن مجلس الأمن الدولي مجرد مسرح سياسي عالمي كبير، حيث فشل في اتخاذ قرارات حاسمة لاسيما مع تأزم المشهد الحالي في قطاع غزة واستمرار القصف الإسرائيلي على القطاع ورفض إسرائيل وقف إطلاق النار أو إدخال المساعدات الإنسانية.

مجلس الأمن يتجاهل عدوان إسرائيل على قطاع غزة 

وبحسب التقرير فإنه مع احتدام الحرب بين إسرائيل وفلسطين بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدايتها، يبدو أن الدبلوماسيين في الأمم المتحدة يركزون أكثر على المناقشات الكلامية، بدلًا من التركيز  على اتخاذ إجراءات لوقف ما يحدث على الأرض، وفي الجمعية العامة، تكون  المناقشات  مشحونة وكثيرًا ما تكون أيدي مجلس الأمن مقيدة باستخدام حق النقض.

وقال ريتشارد جوان، مدير الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية "إن الأمم المتحدة هي المسرح السياسي الأول في العالم" مشيرا إلى أنه في مواقف مثل حرب روسيا على أوكرانيا والحرب الحالية في غزة، حيث لا تستطيع القوى الكبرى أن ترى طريقة للتوصل إلى اتفاق، فإن الأمم المتحدة هي في الأساس مسرح للخطابات والمواقف.

وبالمقارنة، فإن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حرب روسيا في أوكرانيا كان واضحًا جدًا ففي فبرايرمن هذا العام، دعم قسم كبير من العالم أوكرانيا، وامتنعت العديد من الدول الكبرى عن التصويت، وانحازت حفنة منها إلى روسيا. 

txt

جيش الاحتلال: خسائر العمليات البرية فى غزة مؤلمة.. ونراقب الوضع على حدود لبنان

قرارات مجلس الأمن تنحاز لإسرائيل

ولكن هذه المرة، الأمور أكثر تعقيدا،  أيدت بعض دول حلف شمال الأطلسي وغيرها من الحلفاء القرار الذي عارضته إسرائيل (والولايات المتحدة) بشدة؛ وامتنع حلفاء وشركاء مهمون آخرون مثل الهند وإيطاليا وأوكرانيا عن التصويت.

واقترحت الأردن نيابة عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة، قرارا بوقف إطلاق النار في غزة، بينما اقترحت كندا تعديلا الأسبوع الماضي يتضمن لغة تدين "الهجمات التي تشنها المقاومة " و"احتجاز الرهائن"، بينما تطالب "بالسلامة والرفاهية والمعاملة الإنسانية للرهائن"، لكن هذا الاقتراح حظي بموافقة 88 دولة. 

فورين بوليسي مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي غزة الإسرائيلي إسرائيل

مواد متعلقة

بلومبيرج: انهيار اقتصاد إسرائيل جراء حرب غزة

بعد فشل القبة الحديدية.. ما هو نظام السهم الدفاعي الصاروخي لدى إسرائيل؟

بسبب غزة.. كاتب أمريكى: سياسات بايدن الخارجية "انهارت تمامًا"

عبر الأقمار الصناعية.. خريطة وجود قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

النائبة الأوروبية كلير دالى: إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية بدعم أمريكى.. ونفاق الغرب أصبح مرئيًا للجميع

دعوات لوقف إطلاق النار وانتهاكات الاحتلال في غزة

"فاينانشيال تايمز" تكشف خطة إسرائيل لتنفيذ الغزو البرى على غزة

شركات الطيران والسلاح الأمريكية تحقق أرباحًا خيالية على جثث ضحايا غزة

الأكثر قراءة

من هي داليا زيادة؟ وأبرز تصريحاتها الداعمة للاحتلال

نتنياهو أمام العاصفة.. مطالب إسرائيلية بقبول مقترح الهدنة وصفقة الفصائل الفلسطينية

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

خلافات الجيرة.. فنى يقتل جاره بطلق نارى فى المنيب

محافظ شمال سيناء: وفّرنا شققًا سكنية غرب العريش للعالقين الفلسطينيين

منع الإجازات وتوفير "الدماء".. محافظ شمال سيناء يشكف استعدادات استقبال المصابين الفلسطينيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد أبو ليلة

سيد أبو ليلة يكتب: قتل الأطفال كوسيلة للبقاء في الغابة

محمد عبدالعزيز

ابني كمان وكمان

جلال حمام

سيناء.. بنية تحتية حديثة واستقرار وأمان

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

شكري ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد في غزة

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة