بسبب غزة.. كاتب أمريكى: سياسات بايدن الخارجية "انهارت تمامًا"

قال الكاتب الأمريكي هال براندز إن رؤية الرئيس جو بايدن للسياسة الخارجية للولايات المتحدة انهارت تمامًا، وهو الأمر الواضح جليًا في التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة.

التصعيد في غزة يهدد بايدن

وأوضح الكاتب الأمريكي، في مقال له بوكالة بلومبرج الأمريكية، أن رؤية بايدن للسياسة الخارجية انهارت تمامًا، وهو الأمر الذي ظهر في مواقفه تجاه التصعيد الحالي في غزة.

وتابع هال براندز أن حرب غزة كشفت عدم استعداد إدارة بايدن على المستويين الفكري والمادي لإدارة الأزمات ومتطلبات اللحظة الراهنة، وفهم مدى تآكل النظام الدولي على جبهات متعددة.

وقال هال براندز إن سياسة بايدن الخارجية تدخل المرحلة الأكثر خطورة، حيث تواجه أمريكا احتمالية التصعيد من قبل إيران أو وكلائهما في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه كلما طال أمد الحرب في غزة تعاظمت احتمالات اندلاع انفجار إقليمي.

وأكد الكاتب الأمريكي أن أمريكا تواجه أيضًا التهديد الصيني الآخذ في الازدياد في ظل سعى بكين لتعزيز قوتها العسكرية وكذلك النفوذ الروسي.

واعتبر هال براندز أن سياسة بايدن أخفقت في اختبار الشئون العالمية وبسبب سياساته التي تميل إلى التقليل من خطوة التصعيدات وما تجلبه من فوضى وعنف لسنوات.

تراجع كبير في شعبية الولايات المتحدة وبايدن لدى العرب بسبب غزة

وقالت مجلة التايم الأمريكية، في تقرير لها، إن شعبية الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس جو بايدن باتت في تراجع كبير بين الدول العربية والعرب الأمريكيين، جراء دعمه المطلق لإسرائيل ضد غزة.

وأوضحت التايم أنه في الأسابيع التي تلت عملية طوفان الأقصى، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعمه غير المحدود لإسرائيل.

وأعرب الفلسطينيون والعرب الأمريكيون عن غضبهم إزاء رد فعل بايدن على القصف الإسرائيلي لغزة، الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص، أكثر من ربعهم من الأطفال.