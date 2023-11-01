الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب غزة.. كاتب أمريكى: سياسات بايدن الخارجية "انهارت تمامًا"

بايدن
بايدن

قال الكاتب الأمريكي هال براندز إن رؤية الرئيس جو بايدن للسياسة الخارجية للولايات المتحدة انهارت تمامًا، وهو الأمر الواضح جليًا في التصعيد الإسرائيلي الحالي في غزة.

 

التصعيد في غزة يهدد بايدن

وأوضح الكاتب الأمريكي، في مقال له بوكالة بلومبرج الأمريكية، أن رؤية بايدن للسياسة الخارجية انهارت تمامًا، وهو الأمر الذي ظهر في مواقفه تجاه التصعيد الحالي في غزة.

وتابع هال براندز أن حرب غزة كشفت عدم استعداد إدارة بايدن على المستويين الفكري والمادي لإدارة الأزمات ومتطلبات اللحظة الراهنة، وفهم مدى تآكل النظام الدولي على جبهات متعددة.

وقال هال براندز إن سياسة بايدن الخارجية تدخل المرحلة الأكثر خطورة، حيث تواجه أمريكا احتمالية التصعيد من قبل إيران أو وكلائهما في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه كلما طال أمد الحرب في غزة تعاظمت احتمالات اندلاع انفجار إقليمي.

txt

برلماني: موت ضمير المجتمع الدولى أمام مجازر الاحتلال فى غزة

وأكد الكاتب الأمريكي أن أمريكا تواجه أيضًا التهديد الصيني الآخذ في الازدياد في ظل سعى بكين لتعزيز قوتها العسكرية وكذلك النفوذ الروسي.

واعتبر هال براندز أن سياسة بايدن أخفقت في اختبار الشئون العالمية وبسبب سياساته التي تميل إلى التقليل من خطوة التصعيدات وما تجلبه من فوضى وعنف لسنوات.

تراجع كبير في شعبية الولايات المتحدة وبايدن لدى العرب بسبب غزة

وقالت مجلة التايم الأمريكية، في تقرير لها، إن شعبية الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس جو بايدن باتت في تراجع كبير بين الدول العربية والعرب الأمريكيين، جراء دعمه المطلق لإسرائيل ضد غزة.

وأوضحت التايم أنه في الأسابيع التي تلت عملية طوفان الأقصى، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعمه غير المحدود لإسرائيل. 

وأعرب الفلسطينيون والعرب الأمريكيون عن غضبهم إزاء رد فعل بايدن على القصف الإسرائيلي لغزة، الذي أودى بحياة أكثر من 8000 شخص، أكثر من ربعهم من الأطفال. 

غزة جو بايدن بايدن سياسة الخارجية بلومبرج التصعيد

مواد متعلقة

عبر الأقمار الصناعية.. خريطة وجود قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

النائبة الأوروبية كلير دالى: إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية بدعم أمريكى.. ونفاق الغرب أصبح مرئيًا للجميع

دعوات لوقف إطلاق النار وانتهاكات الاحتلال في غزة

"فاينانشيال تايمز" تكشف خطة إسرائيل لتنفيذ الغزو البرى على غزة

شركات الطيران والسلاح الأمريكية تحقق أرباحًا خيالية على جثث ضحايا غزة

وسط تخبط نتنياهو.. ضغوط متزايدة على إسرائيل بسبب ملف المحتجزين لدى حماس

"ذا هيل" تبرز اتصال السيسى وبايدن وسط مخاوف من استمرار الحرب فى غزة

نائبة الرئيس الأمريكى: لا نية أو خطط لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل

الأكثر قراءة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام صن داونز فى إياب نصف نهائى الدورى الإفريقى

أسرة المذيعة الراحلة سارة حسن تستقبل العزاء من مسجد المشير اليوم

"تذكرتى" تعلن مواعيد فتح بوابات ستاد القاهرة لمباراة الأهلى وصن داونز

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

فعلًا.. أنتِ فاشلة

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"