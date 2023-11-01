الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عبر الأقمار الصناعية.. خريطة وجود قوات الاحتلال الإسرائيلى فى غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية مواقع تمركز قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بدء عمليات التوغل البري في القطاع.

 

خريطة انتشار قوات إسرائيل في غزة 

وبحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإنه مع بدء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة بشكل جدي، توغلت الدبابات والمركبات المدرعة في القطاع الساحلي من خلال ثغرات في الجدار الحدودي المحيط به.

ومنذ أن بدأ توغله في نهاية الأسبوع، التزم جيش الاحتلال الإسرائيلي الصمت بشأن عدد القوات المشاركة في أكبر عملية له منذ سنوات، وحول مكان وجودهم الآن.

لكن صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "بلانيت لابز" تظهر غزوًا كبيرًا، حيث تظهر عشرات من المركبات المدرعة أصبحت الآن على بُعد 5 كيلومترات على الأقل داخل المنطقة الواقعة على المشارف الشمالية لمدينة غزة، عاصمة القطاع، على استعداد للتحرك بشكل أعمق نحو مركز القوة السياسية والعسكرية لحماس.

ودخلت إسرائيل إلى غزة من نقاط عديدة في الشمال، ومن الشرق.

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أين توجد القوات الإسرائيلية في غزة

ووفقًا للصور التي نشرتها الصحيفة، فبعد أن اخترقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الجدار العازل في ستة أماكن على الأقل، تظهر مسارات المركبات كيف اخترقت الأرتال الإسرائيلية الأراضي الزراعية ذات الكثافة السكانية المنخفضة إلى الجنوب من الحدود، قبل أن تشق طريقها إلى عمق أكبر في غزة باتجاه المناطق الأكثر اكتظاظًا بالسكان.

وإلى الجنوب، يكون الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي أكثر كثافة، ويبدو أن المباني، بما في ذلك منتجع الشاطئ، قد تضررت، وحدثت حفر عديدة في الأرض.

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وقال مسئولون من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني لصحيفة فاينانشيال تايمز، إن عشرات الدبابات الإسرائيلية كانت تحاول التقدم تحت غطاء جوي في شمال غرب غزة وفي جنوب مدينة غزة وسط معارك ضارية.

وتظهر صور أخرى التقطت في مرحلة سابقة من القتال، أن العشرات من الدبابات أو المركبات المدرعة الإسرائيلية كانت قد وصلت بالفعل إلى مواقع في شمال غرب غزة على بعد حوالي 3 كيلومترات جنوب الحدود بحلول ذلك الوقت.

أما الصورة الثالثة، فتظهر دبابات ومدرعات إسرائيلية شمال منطقة الكرامة شمال مدينة غزة.

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